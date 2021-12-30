İnegöl'de Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık giysi yardımı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türk Kızılay İnegöl Şubesince "Kış üşütür, kardeşlik ısıtır" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere kışlık giysi yardımı yapılıyor.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, yaptığı açıklamada, kışlık giysi ihtiyaçlarının hayırseverlerin desteğiyle karşılandığını bildirdi.

Çok büyük bir gönüllü ordusuna sahip olduklarını belirten Yılmaz, "Gönüllü ordumuzla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Burada bir kardeşlik havası var, bir samimiyet var. Gönüllülük esası ile hareket ederek faaliyetlerimizi samimiyet ve gayretle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Kış üşütür, kardeşlik ısıtır" sloganıyla 350 ailenin kışlık giyim ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Haftanın belirlenen 3 günü arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi aileleri alarak kışlık kıyafet ihtiyaçlarını temin ediyor. Sadece çocuklar değil, komple aile fertlerini giydiriyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların verdiği desteklerle bizler ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşabiliyoruz. İnegöl'ün gerçekten olağanüstü bir duyarlılığı var. Hayırseverlerimiz gerçekten paylaşmasını biliyor. Bizler de bir köprü görevi görüyoruz. Hayırseverlerimizin desteklerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz."

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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