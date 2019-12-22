İnegöl'de traktöre çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
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İnegöl'de traktöre çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktöre çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:30
İnegöl'de traktöre çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

'nın ilçesinde traktöre çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abidin F. idaresindeki 16 GY 833 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda aynı yöne giden Mustafa U'nun kullandığı 16 KMH 37 plakalı traktöre arkasından çarparak devrildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Abidin F, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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