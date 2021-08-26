İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı

İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karakadı Mahallesi'nde şeftali yüklemek için seyir halinde olan İ.S. (61) idaresindeki 03 DK 423 plakalı traktörde bulunan B.S. (12), araçtan düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan B.S, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Mesut Akusta Fahriye Evcen
Spor Marcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:31:59. #1.14#

title