İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Karakadı Mahallesi'nde şeftali yüklemek için seyir halinde olan İ.S. (61) idaresindeki 03 DK 423 plakalı traktörde bulunan B.S. (12), araçtan düşerek yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan B.S, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek