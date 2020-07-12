İnegöl'de traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
12.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:36
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İnegöl ile kırsal Ortaköy Mahallesi arasındaki yolda, İsmail Tezcan idaresindeki 16 LL 268 plakalı traktör ile Barış Gümüştaş'ın kullandığı 16 KAS 28 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün yana devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Tezcan, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA