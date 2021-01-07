İnegöl'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Havaalanı Caddesinde seyreden Münür A. idaresindeki 16 AIZ 241 plakalı otomobil, Göksel B. (44) idaresindeki 16 AIL 272 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle motosikletten düşen ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek