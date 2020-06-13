İnegöl'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
13.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:03
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde seyreden Abdullah Çelik idaresindeki 16 P 2328 plakalı otomobil, Güvenç Enes Güney idaresindeki 16 AIR 2017 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA