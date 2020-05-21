İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı
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İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı
21.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Alanyurt Mahallesi'ne seyreden Sinan G. (26) idaresindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan çıkan Emine S. (45) yönetimindeki 16 BTP 77 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Faik G. ve Ahmet G. ve Arzu A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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