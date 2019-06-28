İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı

İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan gelerek Oylat'ta tatil yapan Şükrü K. (72) ve eşi Meliha K. (62), otomobille dönüşe geçti.

Şükrü K. yönetimindeki otomobil, Oylat Kavşağı'ndan İnegöl-Domaniç kara yoluna çıkarken Ali G'nin (50) kullandığı kamyonla çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki mezarlığa savruldu.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Şükrü K. ile eşi Meliha K, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA