İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
27.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Murat G. (36) idaresindeki 16 KOA 99 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak ters devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Murat G, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA