İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
08.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:07
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aytekin S. idaresindeki 16 KBN 09 plakalı otomobil, Turgutalp Mahallesi mevkisinde Tahsin T. yönetimindeki 41 AAZ 093 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Aytekin S, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralanan Aytekin S hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA