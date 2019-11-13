İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa istikametine giden Cesim T. idaresindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yılmaz K'nin kullandığı 16 AFY 770 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz K'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.