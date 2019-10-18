İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet H. idaresindeki 16 MA 3738 plakalı motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde karşı yönden gelen Burhan A. yönetimindeki 06 AS 4433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muhammet H, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.