İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.10.2019 14:48
İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet H. idaresindeki 16 MA 3738 plakalı motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde karşı yönden gelen Burhan A. yönetimindeki 06 AS 4433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muhammet H, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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