İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde Uğur Ö. idaresindeki 54 HA 345 plakalı otomobil, Selçuk I'nın kullandığı 16 KOK 83 plakalı minibüse çarparak savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki 16 V 5431 plakalı başka bir araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Uğur Ö, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir iş yerinde de hasar oluştu.