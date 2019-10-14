İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14.10.2019 13:06
İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde Uğur Ö. idaresindeki 54 HA 345 plakalı otomobil, Selçuk I'nın kullandığı 16 KOK 83 plakalı minibüse çarparak savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki 16 V 5431 plakalı başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Uğur Ö, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir iş yerinde de hasar oluştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et