İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Abdullah S. (25) yönetimindeki 16 KML 86 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Faruk B'nin (55) kullandığı 16 KAC 37 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah S, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA