: İnegöl'de trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

16.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde, Yenişehir Yolu'nda gizli buzlanma nedeniyle iki trafik kazası meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazalardan birinde motosiklet ile otomobil, diğerinde elektrikli bisiklet ile bir araç çarpıştı.

Herhangi bir yaralanmaya yol açmayan kazalar, araçların hasar görmesiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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