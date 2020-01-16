İnegöl'de trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
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İnegöl'de trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları güvenlik kamerasına yansıdı.

16.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41
İnegöl'de trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde, Yenişehir Yolu'nda gizli buzlanma nedeniyle iki trafik kazası meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazalardan birinde motosiklet ile otomobil, diğerinde elektrikli bisiklet ile bir araç çarpıştı.

Herhangi bir yaralanmaya yol açmayan kazalar, araçların hasar görmesiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İnegöl'de trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
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