İnegöl'de toplu sözleşme sevinci

İnegöl Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, daire müdürleri, şirket yetkilileri Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, sendika temsilcileri ve İnegöl Belediyesi çalışanları katıldı. Belediyede çalışan 476 personel için yapılan sözleşme ile İnegöl Belediyesi, personel maaşlarına ortalama yüzde 43 oranında bir iyileştirme yaptı. İmzalanan sözleşme ile birlikte maaşlarda ortalama 1200 TL'ye mukabil eden ücret artışı sağlandı. Böylelikle yeni sözleşme ile birlikte en düşük bekar işçi maaşı 3.715 TL olurken, evli ve çocuklu personel maaşı 3.890 TL, en yüksek personel maaşı da 4.750 TL oldu.

Toplu iş sözleşmesi ile birlikte özellikle sosyal haklar noktasında önemli artışlar sağlandı. Bayram ikramiyesi toplam 400 TL, yakacak ücreti aylık 60 TL, çocuk yardımı aylık 40 TL, yol yardımı günlük 5 TL olarak belirlendi. İnegöl Belediyesi personeline günlük 25 TL yemek ücreti vererek Bursa genelinde en yüksek yemek yardımı yapan belediyesi oldu.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Alper Taban sayesinde belediye işçilerini kazandığını söyledi. Başkan Mustafa Yavuz, "Bugün burada Hizmet İş Sendikası ile İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş arasında toplu iş sözleşmemiz imzalanacaktır. Bu toplu iş sözleşmesi sürecinde belediye başkanımız ile biz çalışanları karşı karşıya getirmek isteyenler oldu. Biz bu oyuna gelmedik, bugün bu oyunun yıkıldığını gördük. Bu toplu iş sözleşmesi ile Belediye Başkanımız Alper Taban sayesinde belediye işçisi ve emekçisi kazanmıştır. Bugün belediye başkanımız sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. Bugün Alper Taban sayesinde İnegöl Belediyesi işçileri enflasyon karşısında ezdirilmeyerek geleceği teminat altına almıştır" dedi.

Her bir çalışanın ailenin birer parçası olduğunu vurgulayarak işçisinin sözleşme ile birlikte en iyi hakkı ve maaşı almasını sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, imza töreninde konuşma yaptı. Başkan Alper Taban, "Bizim için bugün önemli ve heyecanlı bir gün. Bizler temsil ettiğimiz makamın bir taraftan hakkını verme derdi ve mücadelesi ile görevimize devam edeceğiz. Bir taraftan da önümüzde olan tüm işleri en güzel şekilde çözebilmenin heyecanı içerisinde olacağız. Ben samimi dairede bir konuşma yapmak isterim. Burada tüm arkadaşlarım her biri benim ailemin birer parçası, çünkü ne yapıyorsak ne başarıyorsak onlarla birlikte yapıyoruz. Emeklerinin ne kadar büyük olduğunu başta şahsım ve çalışma arkadaşlarım tüm milletimiz şahit oluyor ve görüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı