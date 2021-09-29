İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu - Haberler
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İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

İnegöl Belediyesince ilçenin 5 ayrı noktasında 1 yılda toplanan mavi plastik kapaklar ve vatandaşlar ile öğrencilerin destekleriyle toplanan 300 bin kapağa karşılık 5 akülü engelli aracı alınarak, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün belirlediği 5 ihtiyaç sahibine teslim edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - İnegöl Belediyesince ilçenin 5 ayrı noktasında 1 yılda toplanan mavi plastik kapaklar ve vatandaşlar ile öğrencilerin destekleriyle toplanan 300 bin kapağa karşılık 5 akülü engelli aracı alınarak, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün belirlediği 5 ihtiyaç sahibine teslim edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, akülü araçların teslimi töreninde yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Hem sıfır atık çalışmasına katkı sunmak hem de aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak adına bu kampanyayı başlattıklarını belirten Taban, "Vatandaşlarımıza, okullarımızda öğrencilerimize çağrıda bulunmuştuk. Mavi kapak toplama alanlarımızda 1 yılda toplanan kapak sayısı 300 bine ulaştı. Kapakların toplanması ve muhafazası konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün emekleri var. Engelli araçlarının temini ve ihtiyaç sahiplerine teslimi noktasında da Umuteli Sosyal Yardım İşleri Birimimiz bu işin paydaşı." diye konuştu.

Akülü araçların, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edilmesiyle program sona erdi.

İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnegöl'de toplanan mavi plastik kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu - Haberler
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