İnegöl'de Toki başvuruları başladı

16.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:53

TOKİ için son başvuru tarihi ise 15 Ocak olarak açıklandı.

İnegöl'de vatandaşların TOKİ'den heyecanla beklediği müjdeli haber geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, düzenledikleri basın toplantısıyla yapılması planlanan 3. Etap TOKİ konutları için başvuruların başladığını duyurdu.

HAFTAYA GÜZEL HABERLERLE BAŞLADIK

Konuya ilişkin bugün 10.00'da encümen salonunda basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Yeni bir haftaya, güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bugün TOKİ ile ilgili sizleri bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar biliyorsunuz göreve gelirken de beyanlarımızın içine almış olduğumuz TOKİ konutlarının şehrimize kazandırılmasıyla ilgili bir sürecimiz vardı. Şehrimiz bildiğiniz gibi sanayi şehri, turizm şehri, tarım şehri. Ancak tabi sanayi ile beraber göçlerin de yaşandığını biliyoruz. En son 2018 yılı içerisinde 10 bin 250 kişi nüfusumuzda artış olmuştu. Dolayısıyla bu nüfus artışlarını da öngördüğümüzde, muhakkak suretle yeni konutlar, sosyal konutlar üretme zorunluluğunu da görmüştük. Bunlarla ilgili de beyanlarda bulunmuştuk. Bu yapılan çalışmalar üzerinde aynı zamanda TOKİ Başkanlığının da ülkemizin pek çok yerinde ve şehrimizde geçmişte yaptığı çok güzel çalışmalar var. İnegöl'de de 2 etapta 2000 konutu kapsayan TOKİ çalışmaları mevcut. Geldiğimiz nokta itibariyle de çok değerli Milletvekilimiz ve AK Parti İlçe Başkanımızın destek ve katkılarıyla konuyu güzel bir noktaya getirdik" dedi.

VATANDAŞ KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAK

Vatandaşların bu süreci merak ettiklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün itibariyle TOKİ ile ilgili başvuru sürecinin başladığını duyurmuştu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu sadece İnegöl değil, tüm vilayetlerde hayata geçirilen bir proje haline dönüştü. Dolayısıyla 100 bin sosyal konut ve her yıl sayı revize edilerek arttırılabilir, Maliye Bakanlığımızın da desteği ile vatandaşlarımız çok uygun şekilde kira öder gibi kendi evinin sahibi olacak."

İNEGÖL'E 800 KONUT YAPILACAK

"Dün TOKİ Başkan Yardımcımız Levent Bey Pazar günü olmasına rağmen Milletvekilimizin davetiyle İnegöl'e geldiler. Hepimiz burada çalışmalarımızı yürüttük ve biliyorsunuz ilk etapta 480 civarında daire çıkardıklarını ifade etmişlerdi. Sonrasında bunu Milletvekilimizin de destek ve katkılarıyla 800 konuta çıkardılar. Toplamda Bursa'da 3200 tane konut yapılacak. İlçeler bazında en fazla konut ise 800 ile İnegöl'e yapılacak. Türkiye'de en fazla sosyal konut yapılacak ilimizden birinin de Bursa olduğunu ifade etmek istiyorum."

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASINA YAPILACAK

"Bu çalışma TOKİ'nin 3'üncü etap çalışması olacak. Burada tabi bizim topladığımız rakam bunların çok çok üzerindeydi. Ben inanıyorum ki bugün başlayan başvuru süreci ciddi rakamlara erişecek. Bunlarla ilgili bir takım kriterler de olacak. Örneğin en az son 1 yıldır İnegöl'de ikamet etmek gibi, hane toplam gelirinin 5500 TL'nin üzerinde olmaması gibi, 25 yaşa erişmiş olmak gibi… 2+1 daireler için 500 TL başvuru bedeli alınacak. 3+1 daireler için de 1000 TL başvuru bedeli Ziraat Bankasına yatırılacak. Başvurular da Ziraat Bankasına yapılacak. Şehit ve Gazi ailelerimizden bu ücretler alınmayacak."

SON BAŞVURU 15 OCAK

"TOKİ'nin burada bir alanı vardı. İnşallah biz de yeni bir yaşam alanı oluşturulması için çalıştık, gayret ettik. Çok kısa süre içerisinde de 2 yıl gibi zaman içerisinde bu konutları TOKİ Başkanlığımız hayata geçirmek istediklerini ifade ettiler. Son başvuru tarihi de 15 Ocak. Vatandaşlarımızın başvuruları çok geciktirmemelerini rica ediyorum. Başvuruların yapılacak konutlardan fazla olması durumunda da yine kura çekimi gerçekleştirilecek. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada bir emek var. Verilen sözü yerine getirmek noktasında mutlu olduğumuz belirtmek istiyorum."

BURSA'DA EN FAZLA KONUT İNEGÖL'E

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlayan 17 yıllık güzel bir iktidar dönemimizde, en güzel yaptığımız ve çok hayır duası aldığımız işlerden biri toplu konut projesi. Kira öder gibi ev sahibi oluyor vatandaşlarımız. 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız bu manada bir müjde daha verdi. Ve bu müjde devamı gelecek bir müjde. 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanacak 100 bin konutun ardından seneye yine bu rakamların altında kalmamak kaydıyla toplu konut ihtiyacını göz ederek devam ettirilecek. İnegöl'ümüz 7-8 ay önce açıklanan ilk listede yer almıyordu. Bu süreçte Sayın Başkanlarımızla birlikte TOKİ Başkanımızla birkaç kez görüşme yaparak ısrarcı olduk. Neticede elhamdülillah 800 konut için karar çıktı. Bu da belki yetersiz. Ama 2 ve 3'üncü etaplar için de sözümüzü aldık. 100 bin konutta en iyi rakamlardan biri Bursa'ya verildi. Bursa'da da İnegöl'e. O anlamda TOKİ Başkamıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

240 AY VADE

Milletvekili Gürel, konut alacak vatandaşların ilk başvuruda ödeyecekleri bedellerin ödenecek yüzde 10'luk peşinattan düşüleceğini kaydederek, aylık ödemelerin de yüzde 0.49 oranıyla 240 ay vadeye bölünüp Ziraat Bankası tarafından kredilendirileceğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler