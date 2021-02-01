İnegöl'de tır kasasının kapağının çarptığı işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de tır kasasının kapağının çarptığı işçi yaralandı

01.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:34
İnegöl'de tır kasasının kapağının çarptığı işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekstil boya firmasında yük boşaltma işlemi yaparken tır kasası kapağının çarpması sonucu bir işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekstil boya firmasında yük boşaltma işlemi yaparken tır kasası kapağının çarpması sonucu bir işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi Tayyare Meydanı'ndaki iş yerinde yaşanan olayda yaralanan Yunus Emre Bilgiç (24), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de tır kasasının kapağının çarptığı işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:37:26. #1.16#
title