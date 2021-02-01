İnegöl'de tır kasasının kapağının çarptığı işçi yaralandı
01.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekstil boya firmasında yük boşaltma işlemi yaparken tır kasası kapağının çarpması sonucu bir işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekstil boya firmasında yük boşaltma işlemi yaparken tır kasası kapağının çarpması sonucu bir işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi Tayyare Meydanı'ndaki iş yerinde yaşanan olayda yaralanan Yunus Emre Bilgiç (24), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek