İnegöl'de tekstil firmasına personel alınacak
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İnegöl'de tekstil firmasına personel alınacak

İnegöl'de tekstil firmasına personel alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Orhan Karakoç Tekstil firmasının bay-bayan 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Orhan Karakoç Tekstil firmasının bay-bayan 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 30 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren Orhan Karakoç Tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Orhan Karakoç Tekstil firması; tekstil üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 18-45 yaş arası bay ve bayan toplam 30 personel alımı yapılacak. Başvurular 3 Ağustos Salı günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 No'lu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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