İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

26.02.2021 19:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:06
İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi, OSB 4'üncü Cadde'de bulunan bir tekstil fabrikasında saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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