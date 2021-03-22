İnegöl'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı

22.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:08
İnegöl'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Deydinler ile Maden mahalleleri arasındaki yolda seyreden Ali Kemal Akıskalı (79) idaresindeki 16 U 4151 plakalı cip, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Akıskalı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Akif Ersoy Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Hande Erçel Binnur Kaya
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:17:09. #1.14#
title