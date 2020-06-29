İnegöl'de tabelalar düzeltildi, Başkan Taban duruma açıklık getirdi
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İnegöl'de tabelalar düzeltildi, Başkan Taban duruma açıklık getirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesine farklı yönlerden girişlerde nüfus sayılarının farklılık gösterdiği tabelalardan biri düzeltilerek, sorun giderildi.

İnegöl'de tabelalar düzeltildi, Başkan Taban duruma açıklık getirdi
29.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:08

BURSA'nın İnegöl ilçesine farklı yönlerden girişlerde nüfus sayılarının farklılık gösterdiği tabelalardan biri düzeltilerek, sorun giderildi. Sorunun güncelleme sırasında tabelalardan birinin yenilenmesinden kaynaklandığını belirten Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların, kayıp 4 bin kişinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurulması yönündeki esprilerine de atıfta bulunarak "İş Müge Anlı'ya gitmeden olayı çözdük" dedi.

İnegöl ilçesine Bursa yönünden girişte tabelada toplam nüfusun 270 bin olduğu yazarken, Eskişehir'den İnegöl ilçesine giriş tabelasında ise ilçenin toplam nüfusunun 274 bin olarak yazıldığı görüldü. İnegöllü vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken, aradaki 4 bin fark şaka konusu oldu. Bursa'dan İnegöl'e girişteki ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak gösterilen tabela, İnegöl Belediyesi tarafından düzeltildi. Boyama yöntemiyle 270 bin olan rakam 274 bin yapıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da değişen tabelayı vatandaşların 4 bin eksik kişiyi Müge Anlı'nın bulması yönündeki esprisine yönelik olarak, "İş Müge Anlı'ya gitmeden olayı çözdük" ifadeleriyle paylaştı. Başkan Taban, "Şehrimizdeki tabelalarla ilgili olarak vatandaşlarımızın, eksik yazılmasıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler oldu, biraz da mizahi anlamda değerlendirmelerde bulunuldu. Bununla alakalı olarak güncelleme esnasında bir tabelanın 274 bin, diğerinin 270 bin olarak görünmesine yönelik harekete geçildi. Güncelleme esnasında bir tabelanın yenilenmesi, diğerinin de takılma aşamasında olmasından kaynaklıydı. Biz de bu durumun düzeltilmesinin ardından, sosyal medyadan mizahi olarak paylaştık. Vatandaşlarımızın dikkatine teşekkür ediyorum" dedi.İnegöl ilçesinin resmi nüfus rakamı 273 bin 933 kişi olarak görünürken, bu kez de tabelaya fazla yazıldığı dile getirildi. Buna ilişkin de konuşan Başkan Taban, "Tabelaların genelde resmi rakamın yazılması elbette daha doğru olur, ancak tabelalarda aşağı yukarı yuvarlamalar yapılabiliyor, süreci karayolları yürütüyor. Dolayısıyla orada bir eksiklik ya da fazlalık olarak algılanmaması gerekir. Şehrimiz de her yıl, 6-7 bin civarında büyüyen bir şehir. Biz de karayolları ekiplerine destek olarak bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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