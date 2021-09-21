İnegöl'de su kesintisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Hocaköy, Kemalpaşa, Mahmudiye, Hamidiye, Süleymaniye, Cuma, Yenice, Orhaniye, Mesudiye, Osmaniye ve Burhaniye Mahalleleri ile civarında 22.09.2021 tarihinde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri