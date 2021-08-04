İnegöl'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 05.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında, 10.00-16.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 05.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında, 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı