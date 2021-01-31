İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçan zanlı yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçan zanlı yakalandı.
Orhaniye Mahallesi Baykut Sokağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, C.Y'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.
Polisi görünce kaçmaya başlayan C.Y. kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Bazı suçlardan arandığı öğrenilen zanlıya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek