İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası
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İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

12.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:44
İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçenin bazı noktalarında denetim yapıldı.

Çardak Camisi Kavşağı'nda uygulama sırasında durdurulan 16 AHZ 073 plakalı aracın sürücüsü Ö.P'ye ehliyetsiz olduğu için 2 bin 700 lira, 16 S 6167 plakalı servis aracının standart dışı ışık donanımı nedeniyle sürücü C.M'ye 652 lira, ehliyetsiz bir şekilde paket servis yaptığı belirlenen Ö.Ç'ye de 2 bin 700 lira ceza verildi.

Süleymaniye Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen evin çatısında vatandaşlar tarafından yakalanan Ş.Y. ise polise teslim edildi. Bu kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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