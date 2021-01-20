İnegöl'de sobadan sızan gazdan etkilenen çift, tedavi altına alındı
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İnegöl'de sobadan sızan gazdan etkilenen çift, tedavi altına alındı

20.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:11
İnegöl'de sobadan sızan gazdan etkilenen çift, tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda yaşayan Hamit (80) ve Emine Sinan (58), evlerinde sobadan sızan gazdan etkilendi.

Durumu fark eden çiftin yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Çift, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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