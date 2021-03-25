İnegöl'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde bir evde yaşayan Emine (84) ve Nazire Çakılcı (60), sobadan çıkan gazdan zehirlendi.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek