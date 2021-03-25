İnegöl'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde bir evde yaşayan Emine (84) ve Nazire Çakılcı (60), sobadan çıkan gazdan zehirlendi.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Binnur Kaya Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:10:56. #1.14#
title