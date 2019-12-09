İnegöl'de sis

09.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam ediyor.



İnegöl'de sabah etkili olan sis, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Bursa-Ankara karayolunda ise sis sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri sürücüleri yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyardı.



Öte yandan, Bursa'da Mahalli Çevre Kurulu katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA