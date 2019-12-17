İnegöl'de şırınga çikolata denetimi yapıldı
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İnegöl'de şırınga çikolata denetimi yapıldı

İnegöl ilçesinde, okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırınga çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16
İnegöl'de şırınga çikolata denetimi yapıldı

ilçesinde, okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde "şırınga çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki okul kantinleri ile okulların çevrelerinde bulunan bakkal ve marketlere yönelik ekiplerince şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, 5 işletmede söz konusu çikolatalardan tespit edildiği, tedbir amacıyla bu ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

Konuya ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:

"Son günlerde basında yer alan iki çocuğumuzun şırınga çikolata isimli ürün nedeniyle vefat haberi bizleri de derinden üzdü. Zabıta Müdürlüğümüz konunun üzerine okul kantinlerinde ivedilikle denetimler yaptılar. Fason ve zarar riski oluşturabilecek ürünler konusunda konunun önemine istinaden denetimleri hızlandırdılar."

Kaynak: AA
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