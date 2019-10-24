İnegöl'de silahlı saldırı: 1 yaralı

24.10.2019 08:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokağı'nda evine doğru yürüyen H.U'ya, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan H.U, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA