İnegöl'de silahlı kavga

31.10.2019 10:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Murat Ç, Emre A'nın iş yerine gelerek para istedi. Emre A'nın parayı vermek istememesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Murat Ç, elindeki satırla Emre A.'ya saldırdı. Bunun üzerine Emre A. da iş yerinin deposunda bulundurduğu pompalı tüfeği alarak Murat Ç.'ye ateş etti.

Pompalı tüfekle bacaklarından ve kolundan yaralanan Murat Ç. ile Emre A. arasındaki kavga çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Murat Ç.'ye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne götürerek tedavi altına aldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA