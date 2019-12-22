İnegöl'de şiddetli lodos

22.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos, ilçe merkezinde bazı ağaçlar ile çöp konteynerleri ve reklam tabelalarının devrilmesine yol açtı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi." dedi.

Görücü, ilçe halkını şiddetli lodos nedeniyle oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA