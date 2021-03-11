İnegöl'de seyir halindeyken bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
11.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:57
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracıyla trafikte seyir halindeyken bayılan kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracıyla trafikte seyir halindeyken bayılan kişi tedavi altına alındı.
İtfaiye Kavşağı'ndan Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Mehmet Ç. (34) idaresindeki 16 Y 0555 plakalı hafif ticari aracın Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı alt yolunda aniden durması üzerine şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün baygınlık geçirdiği belirledi.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek