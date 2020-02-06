İnegöl'de seyir halindeki otomobilde yangın
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İnegöl'de seyir halindeki otomobilde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:22
İnegöl'de seyir halindeki otomobilde yangın

'nın ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokağı'nda Hacı Mehmet Şeker idaresindeki 16 APG 98 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Aracı durdurarak inen sürücü Şeker, itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Araçta hasara yol açan yangının, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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