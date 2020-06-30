İnegöl'de şeftali hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnegöl'de şeftali hasadı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı.

İnegöl'de şeftali hasadı başladı
30.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:02

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede şeftali hasadının başladığını ve yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Eylül ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini belirten Çelik, ilçe genelinde 40 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Başkan Çelik, "Şeftali fiyatların kilosu, ürünün durumuna göre 4 ile 5 lira arasında değişiyor. İnegöl'deki şeftalinin bir özelliği raf ömrü 3-4 gün daha fazla.  Bu sebeple talep görüyor. Bu hasadın hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir başlangıç, bizde çeşit bolluğu olduğu için Eylül ayının sonuna kadar şeftali hasadı devam ediyor" diye konuştu.PAZARDA DARALMAYI AŞTIKİhracat pazarındaki daralmayı aştıklarını da ifade eden Çelik, "Avrupa ülkeleri olabilir, Rusya olabilir. Biliyorsunuz özellikle Arap yarımadasına ihracatımız vardı ama oradaki durumu biliyorsunuz. Pazarda bir daralma söz konusu ama bunu aştık inşallah" dedi. Koronavirüs ile birlikte tarımın önemi arttığını ifade eden Çelik, tarımın ne denli değerli olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.HEDEF RUSYA PAZARI

İsaören Kırsal Kalkına Kooperatif Başkanı Erhan Ulu ise, Rusya pazarına açılma hedeflerinin olduğunu ifade ederek "Bizim bu bölgemizde üretilen şeftali diğer bölgelerde üretilen şeftalinin raf ömründen 3-4 gün daha fazla. Bunun sebebi buradaki iklim. Bugün erkenci şeftali hasadına başladık. Şu anda birkaç ihracatçı arkadaş ile görüşmeye başladık. Karadeniz bölgesinden gelen tüccarlarımız var. Onlara buradan şeftali gönderirsek onlar Rusya pazarına daha kolay ürün gönderiyor. Onlar ile irtibatlıyız şu anda. Nasipse bu sene ürünümüz bol" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek Haber
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Haber
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Haber
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor Haber
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi Haber
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Özlem Zengin Halife Hafter Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Mete Kalkavan Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: İnegöl'de şeftali hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:29:16. #1.14#
title