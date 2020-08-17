İnegöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
17.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hamiyet K. idaresindeki 16 RU 957 plakalı özel otomobil, Hamzabey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA