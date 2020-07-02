İnegöl'de samanlıkta çıkan yangında bir buzağı telef oldu Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangında bir buzağı telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangında bir buzağı telef oldu. Arif Adak'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bir buzağının telef olduğu, samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA