İnegöl'de sahte para ele geçirildi
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İnegöl'de sahte para ele geçirildi

02.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:48
İnegöl'de sahte para ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonuna sahte banknot verilmesine ilişkin yasal işlem yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonuna sahte banknot verilmesine ilişkin yasal işlem yapıldı.

Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren benzinliğin çalışanı, bir müşterinin akaryakıt dolumunu gerçekleştirdikten sonra aldığı 200 liranın sahte olabileceğinden şüphelendi.

Görevli, yaptığı işlemlerin ardından paranın sahte olduğunu anladı.

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Parayı veren kişi, bunu başka bir iş yerinden aldığı iddia etti.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri, sahte parayı akaryakıt istasyonu görevlisine veren kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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