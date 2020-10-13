Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA
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Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA

13.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:38

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin çalışmasında, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede etil alkol kullanılarak sahte içki imal edildiği ve pet şişelerde satışının yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada, satışa hazır 12 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve içki imalatında kullanılan 18 anason esansı ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.S, gözaltına alındı.

Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA
Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA
Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA
Son dakika! İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - BURSA

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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