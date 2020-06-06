İnegöl'de sağlıklı içme suyu altyapı çalışmaları başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e daha sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla altyapı çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e daha sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla altyapı çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İnegöl ilçesini daha sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve bünyesinde su depoları, isale hattı ve şebeke hatları bulunan altyapı projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başlandığı bildirildi.

İhalesi 102 milyon liraya yapılan proje kapsamında İnegöl ilçesinde 27 bin 200 ton kapasiteli 9 adet içme suyu deposu, 32,4 kilometre uzunluğunda isale hattı, 314,2 kilometre içme suyu şebeke hattı ile evsel içme suyu hattı yapılacak.

Böylece Ulupınar ve Kırkpınar su kaynaklarından beslenen, içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm borulardan oluşan İnegöl, bu projeyle daha sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

Kaynak: AA