İnegöl'de sağanak ve dolu seraları yıktı, tarım arazilerini su altında bıraktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı bazı kırsal mahallerde gece saatlerinde sağanak ile dolu etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı seralar yıkıldı, ağaçlar devrildi. Sular altında kalan arazilerde başta çilek ve ayçiçeği olmak üzere birçok ürün zarar gördü.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Kurşunlu Mahallesi ve civarında hasarın büyük olduğunu bildirdi.

Yağış nedeniyle kanalların taştığını aktaran Çelik, "Küçükyenice, Eymir, Yiğitköy ve Olukman mahallelerinde de aşırı yağmur ve rüzgar, ağaçları devirdi ve yollar kapandı. Zararı tespit etmek için çalışmalar yapılıyor. Tahminen yaklaşık 9 bin dekar alanda zarar var. Yağmur devam ediyor. Yağış devam ettiği sürece çilekte verim yüzde 20'ye düşebilir." dedi.

"Canımızı, hayvanlarımızı zor kurtardık"

Kurşunlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan Satılmış da çileğin mahallenin geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Çileğin, aşırı yağışlardan en çok zarar gören ürün olduğunu dile getiren Satılmış, "Zararımız büyük. Seralarda hasarlar var." ifadesini kullandı.

Süpürtü Mahallesi Muhtarı İbrahim Arıkan da yaklaşık 1500 dönüm arazide ayçiçeği ve buğdayların yüzde 50'sinin zarar gördüğünü belirtti.

Arıkan, Büyükşehir Belediyesinin suları tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Olukman Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan Necmettin Esentürk de dolunun çok şiddetli yağdığını anlatarak, "Yeni doğmuş kuzularımızı otlatıyorduk. Canımızı, hayvanlarımızı zor kurtardık." diye konuştu.

Kaynak: AA