İnegöl'de sağanak etkili oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
08.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.
Zemin katta faaliyet gösteren bazı iş yerlerini su basarken, alt geçitler de trafiğe kapandı.
Yaşanan olumsuzluklarla ilgili belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA