İnegöl'de sac hırsızlığı güvenlik kamerasında
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İnegöl'de sac hırsızlığı güvenlik kamerasında

20.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:14
İnegöl'de sac hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işletmenin ön kısmında bulunan sacların at arabasıyla çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işletmenin ön kısmında bulunan sacların at arabasıyla çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir torna işletmesindeki sacların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera görüntülerinde 2 şüphelinin sac parçalarını at arabasıyla götürdüğünü tespit eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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