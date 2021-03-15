İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasına bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasına bırakıp kaçtı

15.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:20
İnegöl'de polisin

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından aracını yol ortasında bırakarak kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından aracını yol ortasında bırakarak kaçtı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyip kaçan 16 PS 589 plakalı otomobilin sürücüsü, yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca sonrası kırsal Akhisar Mahallesi'nde aracını bırakıp uzaklaştı.

Akhisar Mahallesi 2. Çıkmaz Sokak'ta yol ortasında bulunan araç, polislerin incelemesinin ardından çekici ile otoparka götürüldü.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Hülya Avşar Nükhet Duru
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasına bırakıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:34:57. #1.15#
title