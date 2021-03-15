İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasına bırakıp kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından aracını yol ortasında bırakarak kaçtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından aracını yol ortasında bırakarak kaçtı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyip kaçan 16 PS 589 plakalı otomobilin sürücüsü, yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca sonrası kırsal Akhisar Mahallesi'nde aracını bırakıp uzaklaştı.
Akhisar Mahallesi 2. Çıkmaz Sokak'ta yol ortasında bulunan araç, polislerin incelemesinin ardından çekici ile otoparka götürüldü.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek