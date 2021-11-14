İnegöl'de polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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İnegöl'de polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise mukavemette bulunarak hastane kapısını kıran şüpheli gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise mukavemette bulunarak hastane kapısını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle tartışan M.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Polislerin ikna çabaları sonuç vermeyince sağlık işlemleri için İnegöl Devlet Hastanesine getirilen M.A, Acil Servis girişindeki kapıyı tekmeleyerek kırdı.

Hastanede işlemleri tamamlanan M.A, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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