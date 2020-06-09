İnegöl'de pencereden düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pencerede tadilat yaptığı sırada ikinci kattan düşen kişi yaralandı.
09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pencerede tadilat yaptığı sırada ikinci kattan düşen kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Turgut E, evinde tadilat yaparken pencereden düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan Turgut E, 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA