İnegöl'de pencereden düşen kişi yaralandı
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İnegöl'de pencereden düşen kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pencerede tadilat yaptığı sırada ikinci kattan düşen kişi yaralandı.

İnegöl'de pencereden düşen kişi yaralandı
09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pencerede tadilat yaptığı sırada ikinci kattan düşen kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Turgut E, evinde tadilat yaparken pencereden düştü.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan Turgut E, 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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