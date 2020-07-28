İnegöl'de park halindeki otomobil yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
28.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde park halindeki plakasız otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA