İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 2 kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 2 kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Nakliyeciler Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 2 kamyonun dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorseleri sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

İNEGÖL'DE, PARK HALİNDEKİ İKİ KAMYONUN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

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